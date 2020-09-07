В Киеве провели более 5 тыс. проверок на соблюдение карантина: составили почти 900 протоколов

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С конца мая сводные патрули полиции, Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны совершили более 5,5 тысячи проверок работы субъектов хозяйствования на соблюдение противоэпидемических ограничений, протоколы составляли почти в каждем шестом случае. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

"Функции контроля за соблюдением карантинных ограничений возложены на Национальную полицию. Город же в конце мая создал специальные патрули. В состав которых, вместе с полицией, входят представители Госпродпотребслужбы и муниципальной охраны. Эти патрули проверяют рестораны, торговые заведения, столичные рынки на соблюдение ими норм безопасности. За время своей работы патрули совершили более 5,5 тысячи проверок субъектов хозяйствования. Составили 889 протоколов о нарушениях", - сообщил Кличко.

Он отметил, что ситуация в городе зависит не только от работы патрулей или полиции, а и от самих киевлян.

"Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни - неутешительная. Давайте не доводить снова до карантина. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила", - подчеркнул мэр.

Как повидомлв УНН, каждый третий социально значимый объект в Черкасской области работает с нарушением санитарных норм.



