ВАКС направил в квалификационную комиссию 9 обращений о поведении адвокатов - Танасевич

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С начала работы Высший антикоррупционный суд направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры девять жалоб на ненадлежащее поведение адвокатов. Об этом сообщила председатель ВАКС Елена Танасевич, отвечая на вопрос журналиста УНН.

“С 5 сентября 2019 года и до сегодня судьи Высшего антикоррупционного суда 9 раз обращались к Квалификационно-дисциплинарным комиссиям адвокатуры касательно неподобающего поведения защитников в судебном заседании. В основном указанные обращения касались неуважительных причин неявки защитника на судебное заседание, несколько раз судьи констатировали нарушение правил адвокатской этики”, — рассказала Танасевич.

По ее словам, в настоящее время результаты рассмотрения обращений в квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры неизвестны.

Как сообщалось, ВАКС хочет привлечь к дисциплинарной ответственности адвокатов по делу Мартыненко.

Напомним, одному из судей Высшего антикоррупционного суда и его семье из-за угроз предоставили круглосуточную охрану.



Как сообщалось, за первый год работы в Антикоррупционный суд поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений.