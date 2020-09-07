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ВАКС направил в квалификационную комиссию 9 обращений о поведении адвокатов - Танасевич

ВАКС направил в квалификационную комиссию 9 обращений о поведении адвокатов - Танасевич

КИЕВ. 7 сентября. УНН. С начала работы Высший антикоррупционный суд направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры девять жалоб на ненадлежащее поведение адвокатов. Об этом сообщила председатель ВАКС Елена Танасевич, отвечая на вопрос журналиста УНН.

“С 5 сентября 2019 года и до сегодня судьи Высшего антикоррупционного суда 9 раз обращались к Квалификационно-дисциплинарным комиссиям адвокатуры касательно неподобающего поведения защитников в судебном заседании. В основном указанные обращения касались неуважительных причин неявки защитника на судебное заседание, несколько раз судьи констатировали нарушение правил адвокатской этики”, — рассказала Танасевич.

По ее словам, в настоящее время результаты рассмотрения обращений в квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры неизвестны.

Как сообщалось, ВАКС хочет привлечь к дисциплинарной ответственности адвокатов по делу Мартыненко.

Напомним, одному из судей Высшего антикоррупционного суда и его семье из-за угроз предоставили круглосуточную охрану.

Как сообщалось, за первый год работы в Антикоррупционный суд поступило более 10,5 тысяч ходатайств, жалоб и заявлений.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд
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