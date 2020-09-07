На всех столичных пляжах запретили купаться

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на понедельник на всех муниципальных пляжах Киева установлены красные флаги, передает УНН со ссылкой на данные КП "Плесо".

"Красные флаги (не купаться) на всех официальных пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Чорторий", "Галерный", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица", - информируют в КП.

Сообщается, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября 2020 года. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.

Как сообщал УНН, на столичной Троещине в водном канале утонул ребенок.