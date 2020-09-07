Боксер Редкач рассказал о неадекватном поведении Ломаченко в церкви
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Между украинским боксером полусредней весовой категории Иваном Редкачом (23-5-1, 18 КО) и чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) произошел конфликт, передает УНН со ссылкой на страницу Редкача в Instagram.
Редкач раскритиковал своего визави за скандальное поведение в церкви, а именно за то, что чемпион мира начал распускать руки в неположенном месте.
"Я всегда писал и говорил что уважаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как не дисциплинированный, не сдержанный и в первую очередь не уважающий себя боксер. Его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп-стоп знает, что в церкве разборки неуместны. Да и какие разборки вообще могут быть...", - начал Редкач.
Также боксер подробнее рассказал, что случилось в церкви.
"Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё... попутался", оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить", - добавил Редкач.
Добавим, что ранее Редкач посмеялся над религиозным постом Ломаченко, в котором "Хай-тек" посоветовал "перекрестить дверь".
Как сообщалось ранее в УНН, бывший соперник Ломаченко заразился коронавирусом.
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Я всегда писал и говорил что считаю Василия Ломоченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как НЕ дисциплинированный, а не Сдержанный и в первую очередь НЕ уважающий себя боксер, его поведение больше похоже на Дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает что в церкве разборки НЕ уместны. Да и какие разборки вообще могут быть .... Прийдя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек каким себя позицеанирует Василий, со словами "ты чё бля попутался", отталкунл меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть мне что предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкве, в присутсвии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои НЕ контролируешь ..... Что же тебя так задело ???? Ты по каким понятиям вообще живешь ....? Точно не по Божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты НЕ меня в данном случае унизил, а отца своего, я не думаю что он так тебя воспитывала и тренерует что бы ты и в его присутсвие руками и языком в церкве Мохале. Да и понятия семьи, а в частности жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи вторых да еще и в Храме Божьем! Если ты НЕ умеешь реагировать на критику в социальных сетях, удались и Выдохнуть. Видимо тебя не под силу это. Похоже на то что, в Украине любой кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендель от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Видимо Папа Лопеса залез глубоко к тебе в голову !!! Грош цена твоей вере Вася! Перед тем как зайти в храм я сыну рассказывал как себя вести нужно в храме и почему если он ведёт себя плохо то в первую очередь плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все что мы учили по дороге .... ты знаешь трудно объяснить теперь ребёнку почему ему можно только шепотом в церкве говорит, тебя громко матом и руками махать!
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