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Киевляне показали, как разваливается лестница, ведущая к Мемориалу Вечной Славы

Киевляне показали, как разваливается лестница, ведущая к Мемориалу Вечной Славы

фотогалерея

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Лестница, ведущая к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в парке Славы, просела, перекосилась и потрескались. Фотографиями разрушений поделился в своем Facebook киевлянин Владимир Герасимов, передает УНН.

"Киев. Мемориал Вечной Славы. Когда строить нельзя, да и не умеют, но очень хочется (освоить бюджет). Пока новый стекломост ровный, всем декорация нравится?", - пишет Герасимов.

По его словам, лестница у подножия 27–метрового обелиска начала трескаться несколько лет назад.

"Оказывается, эта ситуация случилась не вчера, а очень давно: лестница развалилась лет 10 назад, как минимум", - добавил Герасимов.

Напомним, 26 мая в День Киева на новом пешеходном "стеклянном" мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Мэр города Виталий Кличко тогда заявил, что, вероятно, в пешеходный мост стреляли.

Впоследствии, 27 мая, на новом пешеходном мосту снова треснуло защитное стекло - на обзорной части.

По данным СМИ, стоимость стеклянного моста с прилегающими объектами обошлась в сумму более 300 млн грн.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, мемориал
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