У Путина не знают точной даты встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о возможной дате встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Пока мне неизвестно о точной дате… Идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, он не знает, вышли сейчас на окончательную дату или нет.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" запланированная на 28 августа, пройдет до 10 сентября.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает министерской встречи в "нормандском формате" в сентябре.