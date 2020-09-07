Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8595

Оппозиция Грузии назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры

Оппозиция Грузии назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кандидатом на пост премьер-министра Грузии от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединения "Сила в единстве" будет экс-президент страны Михеил Саакашвили. Об этом сообщил глава ЕНД Григол Вашадзе, передает "Эхо Кавказа", информирует УНН.

"Михаил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Практика политического изгнания должна быть искоренена раз и навсегда. Михаил Саакашвили должен вернуться в страну... Политсовет ЕНД и все партии, входящие в оппозиционное объединение "Сила в Единстве" приняли единогласное решение выдвинуть... кандидатуру Саакашвили", - заявил Вашадзе.

Ранее стало известно, что Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что сегодня, 7 сентября, озвучит план по возвращению в Грузию.

Как сообщалось ранее в УНН, министр юстиции Грузии грозит Саакашвили задержанием в случае его появления на границе.

Источник: УНН
Теги: Грузия, Саакашвили
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.