Оппозиция Грузии назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Кандидатом на пост премьер-министра Грузии от "Единого национального движения" (ЕНД) и объединения "Сила в единстве" будет экс-президент страны Михеил Саакашвили. Об этом сообщил глава ЕНД Григол Вашадзе, передает "Эхо Кавказа", информирует УНН.

"Михаил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Практика политического изгнания должна быть искоренена раз и навсегда. Михаил Саакашвили должен вернуться в страну... Политсовет ЕНД и все партии, входящие в оппозиционное объединение "Сила в Единстве" приняли единогласное решение выдвинуть... кандидатуру Саакашвили", - заявил Вашадзе.

Ранее стало известно, что Саакашвили написал в социальной сети Facebook, что сегодня, 7 сентября, озвучит план по возвращению в Грузию.

Как сообщалось ранее в УНН, министр юстиции Грузии грозит Саакашвили задержанием в случае его появления на границе.