В России до сих пор не закрыли "дело" украинских моряков - адвокат

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Уголовное дело в отношении 24 украинских моряков, незаконно захваченных и удерживаемых Россией до сентября прошлого года, до сих пор не закрыто. Об этом в день годовщины освобождения написал в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"После освобождения Эдема Бекирова, российские правоохранители и суд объявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно об его освобождении в рамках обмена. Дело украинских моряков тоже не закрыто. Оно лишь приостановлено", - сообщил адвокат.

По его словам, моряки "также находятся под дамокловым мечом активности и интересов Следственного правления ФСБ России".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в мае подало меморандум в Международный трибунал по морскому праву ООН в деле о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.