Адвокат: число украинских политзаключённых увеличилось в тюрьмах России

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В российских тюрьмах число украинских политзаключённых увеличилось с прошлого года до 135 человек. Об этом в день годовщины освобождения украинских политзаключенных написал в Facebook адвокат Николай Полозов, передаёт УНН.

“К сожалению, за прошедший год число украинских политзаключённых увеличилось. После „большого обмена“ в сентябре 2019 года в российских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму удерживалось 113 человек. Сегодня 135”, — написал Полозов.

По его словам, 100 из них — это крымские татары.

“Совершенно очевидно, что динамика захватов новых заложников и фабрикация подобного рода дел неутешительная. Людей будут продолжать хватать, мучать в СИЗО и колониях, особенно в оккупированном Крыму. Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии российских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключённых можно будет только разорвав этот порочный круг”, — считает адвокат.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео к годовщине освобождения украинских политзаключённых.