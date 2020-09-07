Как проверить себя в списке избирателей: инструкция

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если вы меняли адрес регистрации, или голосуете впервые, можно проверить себя в списке избирателей. Это можно сделать онлайн на сайте Государственный реестр избирателей, передает УНН.

Для того, чтобы проверить правильность своих данных в государственном реестре избирателей и в списке избирателей, нужно сначала через интернет зарегистрироваться в сервисе "Личный кабинет избирателя", сделать в нем запрос в Государственный реестр избирателей и ориентировочно в течение 1 суток можно получить данные о своем включении в государственный реестр избирателей на свой электронный адрес.

Также можно в любой рабочий день прийти с паспортом в отдел ведения Государственного реестра избирателей по Вашему зарегистрированному месту жительства. Отделы работают на постоянной основе. Обращаться к ним нужно заранее.

Следующим шагом будет проверка своих данных в именном приглашении на выборы, оно должно быть доставлено участковой избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее чем за 3 дня до даты повторного голосования).

Проверять свои данные можно в списке избирателей, который предоставляется для общего ознакомления в помещении участковой избирательной комиссии, к которой человек принадлежит по зарегистрированному месту жительства. Ознакомиться с предыдущим списком избирателей можно на следующий день после дня его получения участковой избирательной комиссией. Такой список передается комиссии не позднее чем за 13 дней до дня голосования.

Кроме того, важно проверить, правильно ли указанны данные:

• фамилия, имя, отчество

• дата рождения

• место прописки

• отсутствие или наличие отметки о постоянной неспособности самостоятельно передвигаться

Если вас не включили в список избирателей, или данные указаны неверно, нужно не позднее чем за 5 дней до дня голосования лично подать заявление с приложенными к нему документами (копиями документов), подтверждающие указанные в ней сведения, в:

• отдел ведения государственного реестра избирателей

• участковую избирательную комиссию

Кроме того, каждый избиратель имеет право обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей в установленном Кодексом административного судопроизводства Украины порядке.

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.



