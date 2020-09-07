В МИДе развеяли очередную российскую ложь об ООН и воде в оккупированный Крым

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российские пропагандисты снова исказили слова чиновников из управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно подачи воды в оккупированный Крым. Об этом в Facebook написала первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Сегодня утром "Ведомости.ru" подают очередную сенсацию: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Достаточно серьезное заявление", - отметила Джапарова.

В то же время, по ее словам, прекрасно зная позицию УВКПЧ по вопросу оккупированного Крыма, в министерстве все же решили проверить упомянутую информацию.

"В управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА-Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: "Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", - рассказала она.

При этом, пишет дипломат, с той же публикации "РИА-Новости" следует, что сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ, назвав их "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем". Однако, в "Ведомостях" об этом не вспомнили.

"Позиция Министерства иностранных дел Украины по этому поводу является четкой и правовой: Россия - страна-оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно международного гуманитарного права. Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, ранее первая заместительница министра сообщила, что заместитель глава комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, как и ее российские кураторы, выдают желаемое за действительное, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращений в управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), рассказывая о приглашении представителей международных организаций в оккупированный Крым.