ООС: боевики один раз обстреляли украинских защитников

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Каменки, что в Донецкой области.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции возле Шумов.