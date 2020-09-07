Увеличение количества больных COVID-19: Минздраву поручили определить необходимое количество дополнительных койко-мест

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В понедельник состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в Telegram-канале министр кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - написал министр.

По его словам, на заседании было поручено, в частности:

- Министерству здравоохранения Украины совместно с областными и Киевской городской облгосадминистрациями определить необходимое количество дополнительных койко-мест в разрезе регионов Украины в связи с динамикой увеличения случаев заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

- Министерству здравоохранения Украины совместно с Министерством финансов проработать вопрос закупки кислородных концентраторов для больниц, оказывающих помощь больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", из расчета обеспечения 80 процентов коечного фонда медицинским кислородом.

- Национальной полиции, Госпродпотребслужбы в случае установления факта неисполнения местными органами исполнительной власти и/или местными органами самоуправления противоэпидемических мероприятий на территории региона (административно-территориальной единицы), где установлен "красный" уровень эпидемической опасности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г. № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", принять соответствующие меры государственного реагирования и о результатах в течение недели проинформировать Кабинет Министров.

- Национальной полиции, Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования и науки Украины и местными органами власти подать на следующее заседание Государственной комиссии информацию о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, которые работают на территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлено "красный" уровень эпидемической опасности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641.

Напомним, на прошлой неделе комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила уровне эпидемической опасности.