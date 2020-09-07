РФ заявила, что хакеры из Британии, США и Украины якобы "осуществляли атаки во время голосования по конституции"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Источники DDoS-атак на государственные органы России в период проведения голосования по поправкам в конституцию якобы “фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ”. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в понедельник на конференции ОБСЕ по кибербезопасности, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Он сообщил, что в 2020 году обычным делом стали атаки с целью воздействия на критическую инфраструктуру и выборные процессы.

“Например, в период проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации (25 июня — 1 июля этого года) имели место масштабные нападения на инфраструктуру ЦИК и другие государственные органы России. Источники DDoS-атак мощностью до 240 тыс. запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ”, — заявил спецпредставитель президента РФ.

По словам Крутских, в 2020 году проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком. Так, увеличиваются объемы противоправного контента, в том числе террористической направленности, распространяемого в сети, нормой становится осуществление деструктивных действий государств в информационном пространстве. “Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере”, — констатировал он.

Справка: Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 100% протоколов поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.