Украина обсуждает экспортные и импортные возможности с Китаем - Стефанишина

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина обсуждает с китайскими партнерами создание больших возможностей для украинского бизнеса по экспорту в Китай, а также реэкспорта в другие страны через свободные таможенные зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина намерена восстанавливать и расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, привлекать китайские инвестиции в сельскохозяйственные индустриальные и технопарки в Украине, инфраструктурные и энергетические проекты", - сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Фань Сяньжуном.

По ее словам, 90% кукурузы, которую импортировал Китай в 2019 году, была украинского происхождения.

"Мы не останавливаемся на этом и стремимся создать еще больше возможностей для украинского бизнеса по экспорту в Китай, а также реэкспорту в другие страны, в частности через свободные таможенные зоны в КНР. Это касается таких продуктов, как зерновые, мясо, рыба, яйца, ягоды и фрукты, молочные продукты, растительные масла, кондитерские и ликероводочные изделия, компоненты кормов для животных и другие продукты. Сейчас мы это обсуждаем с нашими китайскими партнерами", - отметила Стефанишина.

Сообщается, что стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в инвестиционных проектах, в частности развитие:

- индустриальных парков, специализирующихся на хранении, переработке, перевалке продовольственных товаров;

- технологических парков по развитию и интеграции производства и переработки сельскохозяйственных продуктов;

- инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики, расширение перечня таких проектов в рамках инициативы КНР "Один пояс, один путь".

"Украина уже приняла с КНР план действий по реализации инициативы совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века". Сейчас мы переходим к разработке дорожной карты и созданию рабочей группы между Посольством КНР и Офисом Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью интенсификации сотрудничества", - добавила Ольга Стефанишина.

Напомним, в Украину из Китая прибыл уже девятый контейнерный поезд: привез и медицинские маски.