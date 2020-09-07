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Мы разрубаем коррупционные вертикали, которые формировались с начала 90-х - Геращенко

Мы разрубаем коррупционные вертикали, которые формировались с начала 90-х - Геращенко

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство внутренних дел “сейчас разрубает коррупционные спруты, вертикали, которые формировались с начала 90-х годов”. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Цифры, например, по угонам автотранспорта, они наоборот у нас снижаются. И мы беспощадно боремся с угонщиками автомобилей. Например, две недели назад начальнику полиции города Киева предлагали через посредников взятку 350 тыс. долларов и долю в криминальном бизнесе по угону автомобилей. Вместо этого взяткодатель находится сейчас в СИЗО. И будет нести ответственность за предложение взяток. Мы сейчас разрубаем коррупционные спруты, вертикали, которые формировались с начала 90-х годов. Когда, в том числе, и полицейских, и прокуроров и судей втягивали в коррупционные схемы”, — сказал Антон Геращенко.

Напомним, полицейским Киева предлагали 350 тыс. грн взятки за “крышевание” автоугонщиков.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Антон Геращенко
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