МХП Косюка поддержало инициативу правительства развивать фондовый рынок

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Компания МХП Юрия Косюка поддержала инициативу правительства развивать функционирование фондового рынка в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова, передает УНН.

Она отметила, что крупные украинские компании, в том числе и МХП, представлены на мировых фондовых биржах.

"Акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже с 2008 года. Вместе с тем, рынок ценных бумаг в Украине не развит в достаточной степени. Крупные украинские компании могли бы продавать акции и на внутреннем рынке. Это - и доверие к национальному бизнесу, и поддержка производителей и развитие экономики за счет тех ресурсов, которые в Украине уже есть, но находятся в "спящем" режиме", - подчеркнула она.

По ее словам, эффективное функционирование фондового рынка в Украине - шаг в направлении реальной поддержки национального бизнеса со стороны правительства.

"Мы можем только приветствовать такие намерения и надеемся, они найдут свою практическую реализацию уже в ближайшее время", - отметила пресс-секретарь МХП.

Справка: МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины ("Наша Ряба"). Георграфия экспорта компании охватывает 80+ стран мира. Иностранный актив МХП - компания Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии.

С 15 мая 2008 акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC. Владелец компании Юрий Косюк.

Напомним, на борьбу с коронавирусом МХП предоставил государству 84 млн грн.