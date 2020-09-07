Геращенко: показатель раскрываемости убийств в Украине достигает 90%

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине показатель раскрываемости убийство достигает 90%. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“У нас, например, прекрасные показатели по раскрываемости убийств. Она у нас достигает 90%. То есть, из 10 убийств раскрывается 9. Это далеко не в каждой европейской стране есть такая степень раскрываемости убийств. Конечно, полиция максимальные усилия бросает именно на раскрытие тяжких преступлений — изнасилований, грабежи, убийства”, — сказал Антон Геращенко.

Напомним, в Киеве осудили трех мужчин, которые ради золотых украшений убили женщину.