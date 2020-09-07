Фейгин предположил, что РФ не согласится на большой обмен пленными с Украиной

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что таких масштабных обметов, как был в прошлом году, не будет, поскольку президент РФ Владимир Путин не даст аванс Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

По словам Фейгина, обмен, который произошел год назад, произошел, скажем так, авансом.

“Московская власть, она очень рассчитывала на смену руководства Банковой. Это был аванс, выданный Зеленскому в расчете на то, что он будет более сговорчивым, чем его предшественник. И учитывая некоторые международно-правовые решения в отношении украинских моряков, захваченных военных суден, которые были взяты, то конечно Москва с одной стороны выдала этот аванс, но с другой пошла на этот шаг вынужденно, в частности в отношении моряков — надо было выполнить решение Гамбургского трибунала. Это была очень удобная схема, при которой ты не выполняешь решение трибунала, а обмениваешь, получаешь в ответ еще что-то...Я напомню, там были ценные кадры... Цемах, один из свидетелей по сбитому Боинге. Поэтому, в тот момент это был аванс выданный Зеленскому в расчете на то, что процесс пойдет дальше, фактически Зеленский поступится частью суверенитета, касающегося ОРДЛО, быстро даст особый статус...Я считаю, что таких масштабных обменов, их больше не будет до какого-то момента, потому что Москва сейчас больше авансов Владимиру Александровичу давать не собирается. Кремль будет шантажом добиваться своего”, — заявил он.

Напомним, накануне в Офисе Президента сообщили что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, и призывает разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.