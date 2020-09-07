Пожары в Луганской области: ликвидирован еще один очаг горения

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Луганской области ликвидировали еще один очаг пожара, возникшего еще 4 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений ликвидирован. 7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежника и лесного массива между селом Старый Айдар и селом Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 сентября пожары 3 ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (село Лобачево, село Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября, локализованы.

"По состоянию на 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - добавляется в сообщении.

Напомним, ГСЧС ранее сообщала об одном погибшем и двух госпитализированных из-за пожара в Луганской области.

Впоследствии в Минобороны уточнили, что во время тушения пожара пострадали двое военных, а один - погиб.