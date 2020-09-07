Украина откроет новое консульство в Румынии

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украина откроет новое консульство в городе Сигету Мармацией, что станет инструментом лучшего взаимодействия для сохранения нашей культуры и укрепленияе отношений Украины с Румынией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"В рамках рабочего визита в Румынию, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с представителями украинской общины в Румынии. Глава МИД Украины выразил благодарность украинцам в Румынии за сохранение украинской национальной идентичности, культуры и традиций и отметил их бесценную помощь в продвижении и защите интересов Украины за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба сообщил украинцам Румынии о решении открыть новое консульство Украины, учитывая важность украинского-румынских отношений и необходимости поддержки украинской общины Румынии.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев Румынии. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с вами для сохранения нашей культуры и укрепления отношений Украины с Румынией", - заявил он.

Кроме того, Кулеба пригласил представителей украинской общины в Румынии присоединиться к разработке новой политики МИД отношении зарубежного украинства.

По его словам, в орган по разработке новой политики в отношении зарубежного украинства должны войти люди, которые понимают проблемы и знают, как их решить.

Глава МИД Украины также вручил председателю Союза украинцев Румынии Николаю-Мирославу Петрицкому награду от Президента Украины за вклад в сохранение и развитие украинской общины, Орден "За заслуги" III степени.

Напомним, Министерство иностранных дел страны работает с Верховной Радой Украины над тем, чтобы принять законопроект о двойном гражданстве.