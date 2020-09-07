Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
10020

В МВД уже почти 2 тыс. сотрудников заболели COVID-19

В МВД уже почти 2 тыс. сотрудников заболели COVID-19

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Почти 2 тыс. сотрудников Министерства внутренних дел уже заболели COVID-19. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Да, мы получили 2,6 млрд грн на доплаты, внимание, 87 тыс. сотрудникам МВД. Из них 67 тыс. полицейских, остальные 20 тыс. это сотрудники Национальной гвардии, пограничная служба. Это все те, кто непосредственно работал на улицах, выезжал на места правонарушений, которые работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом. У нас на сегодняшний день из 345 тыс. сотрудников МВД уже почти 2 тыс. заболели коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране”, - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что полицейские получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

Напомним, в июле патрульные полиции получили надбавки к зарплате.

Источник: УНН
Теги: МВД, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.