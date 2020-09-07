Во Львовской области змея укусила мужчину в ступню

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Сколевском районе, Львовская область, 34-летний мужчина из-за укуса змеи попал в больницу, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, инцидент произошел 6 сентября.

"... в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступил мужчина, 1986 года рождения, житель с. Головецкое Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правого голеностопного сустава. Состояние пострадавшего - средней тяжести", - пишет издание.

Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину из-за укуса змеи.