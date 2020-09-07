Не стоит полностью переходить на онлайн обучение - Бабак

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Детям важно социализироваться и уметь работать в команде, поэтому не стоит полностью переходить на онлайн обучение. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает УНН.

“Я не считаю, что онлайн обучение может полноценно заменить оффлайн из-за того, что детям нужно социализироваться, работать в команде ... учиться вместе, учиться друг у друга. Поэтому я не думаю, что стоит переходить полностью на онлайн обучение. Во-вторых, первый этап карантина, который у нас был весной, он был вынужден подтолкнуть систему к развитию дистанционной формы обучения. За эти последние несколько месяцев появилось большое количество платформ с достаточно неплохим контентом”, — отметил он.

По его словам, были заложены деньги для создания контента для дистанционной формы обучения.

“В Министерстве образования во время первого секвестра бюджета, когда мы отдавали деньги в ковидный фонд, мы заложили отдельную программу почти на 30 млн на контент для Министерства образования и науки как раз для дистанционной формы обучения, и Министерство проводит тендеры на выполнение контента. Мы до этого сделали несколько онлайн курсов для того, чтобы объяснить учителям как использовать дистанционные платформы, когда есть вынужденные выводы на карантин целого класса ... то же и в красной зоне”, — добавил Бабак.

Он отметил, что нельзя сказать, что мы полностью готовы к дистанционному обучению.

“Сказать, что мы полностью готовы к дистанционному обучению, очевидно, нельзя. Я вас уверяю, ни одна страна в мире полностью не готова к дистанционному обучению, у всех такие проблемы и каждый ее решает по-своему, поэтому наша задача дать как можно больше инструментов для учителей и школ, чтобы они могли безболезненно пережить эти 2-3 недели карантина, если это будет вынужденная норма”, — подытожил он.

Напомним, Председатель комитета ВР по вопросам образования и науки удивлен решением Киевсовета о введении обязательного исполнения Гимна Украины в школах, ведь он не понимает целесообразности.