Более 20 случаев заражения коронавирусом: УХЛ приостановило розыгрыш турнира

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинская хоккейная лига сообщила, что розыгрыш полуфинальных и финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ сезона 2019/20 приостановлен как минимум на две недели, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Данное решение принято из-за обнаружения COVID-19 у 19-ти хоккеистов “Донбасса” и 2-х игроков “Белого Барса”. Также тесты на коронавирус сдали “Днепр” и “Кременчуг”.

После проведения повторных тестов у команд-полуфиналистов плей-офф УХЛ, Лига примет решение о дате продолжения плей-офф.

Отмечается, что на данный момент в первой полуфинальной паре “Кременчуг” ведет у “Белого Барса” со счетом 2:0, а в паре между “Донбассом” и “Днепром” ничья 1:1.