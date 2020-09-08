На Буковине снова обнаружили более 150 инфицированных COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Черновицкой области в течение понедельника зафиксировали 159 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 11,4 тысяч больных инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

За последние сутки — было зафиксировано 159 случаев болезни, 11 431 всего. 39 человек — выздоровели за последние сутки, 6689 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 576 образцов в сутки.

“350 активных больных с COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Такой сейчас показатель в Черновцах. На втором месте Кицманский район, здесь инцидентность составляет 307, на третьем — Герцаивщина, в которой за две недели 255 больных на 100 тысяч”, — справочно сообщил Осачук.

Он напомнил, что чтобы район не попал в “красную” или “оранжевую” зону карантина, этот показатель должен составлять 40 инфицированных 100 тысяч человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 138 068 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2877 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.