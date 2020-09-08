К концу года ожидается 3 млрд гривен поступлений от приватизации - Гетманцев

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине до конца года ожидается 3 млрд гривен от приватизации. В частности, от Кабинета Министров ожидается перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

“До конца года мы ожидаем более 3 млрд поступлений от приватизации. „Ковидными“ законами мы заблокировали большую приватизацию до конца карантина, но все остальное может приватизироваться. Мы, возможно, не будем видеть громких кейсов, как успешная приватизация гостиницы „Днепр“ ... Тем не менее, приватизация будет, приватизация осуществляется и довольно живо готовятся объекты к приватизации. Мы также от Кабинета Министров ожидаем перечень предприятий, не подлежащих приватизации”, — отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества” по парламентского контроля за приватизацией государственного имущества.