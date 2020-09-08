Отравление Навального: Трамп поддержал остановку строительства "Северного потока-2"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает возможное прекращение строительства газопровода "Северный поток-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-брифинга в Вашингтоне 7 сентября, передает УНН.

“Конечно, я бы поддержал эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и знать не знали про „Северный поток — 2“, пока я не поднял эту тему”, — заявил он.

Трамп отметил, что выступал против этого строительства и до инцидента с Навальным.

По мнению президента США, Германия будет платить РФ миллиарды долларов. При этом США, как страна-член НАТО, должна защищать ФРГ от России.

В начале сентября правительство ФРГ сообщило, что немецкие военные токсикологи, основываясь на результатах анализов Алексея Навального, пришли к выводу, что он испытал влияние ядовитого вещества из группы “Новичок”. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по “Северному потоку-2” может зависеть дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала его позицию.

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“Северный поток-2” — масштабный экспортный проект, мощность строящегося газопровода составит 55 млрд куб м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Европейские партнеры “Газпрома” — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.