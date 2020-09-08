МИД Великобритании вызвал посла России из-за отравления Навального

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Посла РФ в Лондоне вызвали в МИД Великобритании из-за отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в соцсети Twitter, передает УНН.

Так, британское внешнеполитическое ведомство официально выразило “глубокую обеспокоенность в связи с отравлением” Навального.

Рааб назвал “абсолютно недопустимым” применение запрещенного химического оружия. “Россия должна провести полное и прозрачное расследование”, — написал он.

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В другом своем твите Рааб положительно оценил новость о выходе Навального из искусственной комы и выразил надежду, что состояние здоровья российского оппозиционера будет улучшаться.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. С тех пор он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После чего его ввели в искусственную кому.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.