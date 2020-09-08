Суд в России продлил на три месяца арест украинцу Приходько

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 7 сентября продлил еще на три месяца срок содержания под стражей украинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook общественного объединения “Крымская солидарность” и “Радио Свобода”.

По сообщению ОО, адвокат ходатайствовал о рассмотрении доказательств защиты, но судья перенес их рассмотрение на 16 сентября, “ввиду необходимости освободить зал суда для других подсудимых”.

На судебном заседании присутствовал консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля.

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в “незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств”.

А 5 февраля адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье “незаконное лишение свободы” из-за ареста активиста в оккупированном Крыму.

Напомним, семье арестованного крымчанина Олега Приходько отказали в свидании.