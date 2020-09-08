На встрече советников лидеров "нормандского формата" обсудят вопрос обострения на Донбассе
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Во время встречи советников в “нормандском формате” украинская сторона поднимет вопрос гибели украинских военных, в результате обострения на Донбассе. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.
“По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике и Украина к ней тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, который будет очень жестко оговорен”, — заявил министр.
Как писал УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что встреча советников лидеров “нормандской четверки” состоится до 10 сентября.
В свою очередь, Кулеба ожидает министерскую встречу в “нормандском формате” в течение сентября.
Как сообщал УНН, на Донбассе боевики за 6 сентября дважды нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный, один был ранен. После этого, поздно вечером 6 сентября, Кулеба инициировал разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако позже, в ночь с 7 на 8 сентября, Кулеба сообщил, что конкретной даты разговора с Лавровым нет, но он ее ожидает.