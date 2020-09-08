Генштаб: нарушение боевиками режима "тишины" имеет целью дискредитацию договоренностей ТКГ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Нарушение режима “тишины” на Донбассе со стороны поддерживаемых Россией боевиков направлено на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы (ТКГ). С таким заявлением в эфире программы “Свобода слова” выступил начальник Генерального штаба ВС Украины Сергей Корнийчук, передает УНН.

“Их (боевиков. — ред.) провокационные попытки и то, что они делают, скорее всего, направлены, имеют целью дискредитировать эти договоренности трехсторонней контактной группы, выставить нас (ВСУ. — ред.) как тех, кто не способен управлять своими Вооруженными силами. И таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВС Украины сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления (боевиков. — ред.)”, — сказал Корнийчук.

Как сообщал УНН, на Донбассе боевики за 6 сентября дважды нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный, один был ранен. После этого, поздно вечером 6 сентября, Кулеба инициировал разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако позже, в ночь с 7 на 8 сентября, Кулеба сообщил, что конкретной даты разговора с Лавровым нет, но он ее ожидает.

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