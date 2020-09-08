Пригласили в гостиницу женщин: двух игроков отстранили из сборной Англии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Футболисты сборной Англии Фил Фоден и Мейсон Гринвуда попали в скандал по итогам поединка Лиги наций, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Юные футболисты были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. При этом известно это стало после того, как гости футболистов поделились видео из номера в одной из социальных сетей.

В ближайшее время Фоден и Гринвуд вернутся на родину, в то время как их партнеры по национальной команде отправятся в Копенгаген, где им предстоит сыграть со сборной Дании во 2-м туре Лиги наций.

Отметим, что Гринвуду из Манчестер Юнайтед 18 лет, он холост. Зато Фоден из “Манчестер Сити” в настоящее время находится в отношениях с Ребеккой Кук, и вместе у них есть двухлетний сын.