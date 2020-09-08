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Вторник, 8 сентября 2020, 06:30 • УНН • 11490
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 8 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 722.2192 грн;
Серебро - 23.9140 грн;
Платина - 804.0882 грн;
Палладий - 2 060.9118 грн.
По сравнению с 7 сентября курс золота и платины упал, когда серебро и палладий выросли.
Источник: УНН
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