На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 8 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 722.2192 грн;

Серебро - 23.9140 грн;

Платина - 804.0882 грн;

Палладий - 2 060.9118 грн.

По сравнению с 7 сентября курс золота и платины упал, когда серебро и палладий выросли.