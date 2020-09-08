Финалист Лиги Европы перешел в состав "Днепр-1"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Спортивный клуб "Днепр-1" пополнил свой состав еще одним новичком. Им стал 30-летний бразильский центральный защитник Дуглас Силва Баселар, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Легионер подписал соглашение с клубом на один год. Он будет играть под номером 22.

Дуглас в начале карьеры выступал за бразильские “Жувентуде” (32 матча, 1 гол), “Америку” (4 матча) и “Васко да Гама” (44 матча, 2 гола), а с 2013 по 2016 годы защищал цвета ФК “Днепр”, в составе которого стал “серебряным” и дважды бронзовым призером чемпионата Украины, а также финалистом Лиги Европы. За днепрян Дуглас провел 87 официальных матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Далее Дуглас вернулся в Бразилию, где подписал контракт с “Сан-Паоло” (6 матчей), но больше играл в аренде за “Шапекоенсе” (98 матчей, 1 гол).

Напомним, что “Днепр-1” также пополнился чемпионом мира среди 21-летнего.