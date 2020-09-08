Тихановская сегодня собирается обратиться к ПАСЕ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская собирается обратиться к Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября, через день после сообщения об исчезновении другой представительницы оппозиции - Марии Колесниковой. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Тихановская, которая уже около месяца находится в Литве, собирается принять участие в "обмене мнений о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа", сообщили в ПАСЕ, цитирует издание.

Президент ПАСЕ Рик Дамс также примет участие во встрече. В последнее время он призывал к "всеобъемлющему политическому процессу" в Беларуси, чтобы обеспечить мирную и демократическую передачу власти.

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Беларусь не является членом Совета Европы. Хотя ее гостевой статус остановили в 1997 году, ассамблея продолжает диалог с белорусскими властями и часто приглашает белорусских политиков посещать встречи комитета.

В Беларуси 9 августа начались протесты, это произошло после объявления о победе Александра Лукашенко на выборах президента. Участники протестов считают, что итоги выборов сфальсифицировали, а на самом деле победила Светлана Тихановская. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. В первые дни власти жестоко разгоняла их, затем задерживать людей стали выборочно.

7 сентября издание Tut.by со ссылкой на очевидцев написало, что белорусскую оппозиционерку, члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября похитили в центре Минска. Позже было обнародовано видео похищения Колесниковой.

Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС. К числу политзаключенных, в частности, входят как Колесникова, так и другие члены Координационного совета, а также другие задержанные протестующие.