Трамп пригрозил наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил лишать государственных контрактов компании, которые будут создавать рабочие места в Китае. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.

По словам Трампа, его задачей является создание новых рабочих мест, а также производство жизненно важных товаров именно в США. "Мы будем облагать пошлиной компании, которые меняют нас (США. - ред.), создавая рабочие места в Китае и других странах", - сказал американский президент.

"Если у них не получается создать производство здесь, то пусть платят высокие налоги и перечисляют их нам. И мы запретим предоставлять государственные контракты тем компаниям, которые выносят производство в Китай. Мы заставим Китай ответить за то, что они позволили коронавирусу распространиться по всему миру. Они свою армию усиливают на наши деньги, а я этого не хочу", - добавил американский президент.

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Трамп также использовал тему Китая для спора со своим оппонентом на будущих президентских выборах Джо Байденом. По его словам, в случае победы кандидата от Демократической партии будет означать победу Китая. "Они будут владеть нашей страной. А в случае моей победы Америка превратится в производительную супердержаву, которая покончит с зависимостью от Китая раз и навсегда", - пообещал он.

Ранее Байден также использовал тему Китая для критики своего оппонента. Так, он утверждал, что Трамп после достижения торгового соглашения с Пекином был чрезмерно мягкий с Китаем, а тему эту поднял только после того, как не смог адекватно отреагировать на вспышку коронавируса в США.

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