ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Несмотря на это, в утренней сводке штаба ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским воинам, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам.

“Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет”, — сообщили в штабе.

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“С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина”, — сообщили в утренней сводке штаба.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию “на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника”.

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В сводке отмечается, что кроме военнослужащих ВСУ в районе ООС надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

Так, в прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано почти два гектара территории и передано на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

“Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах”, — сообщили в штабе.