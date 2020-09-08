В правительстве Японии заявили, что Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, необходимо провести любой ценой с учетом усилий, затраченных спортсменами и организаторами на подготовку. Такое мнение высказала во вторник японская министерка по делам Олимпиады и Паралимпиады Сейко Хасимото, чей комментарий приводит агентство Kyodo, передает УНН.

“Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой”, — подчеркнула Хасимото.

Таким образом министерка прокомментировала заявление вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, который сказал, что Олимпийские игры в Токио состоятся. По его словам, Олимпиада пройдет “с коронавирусом или без него”.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр “Токио-2020” будет сохранена.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация затрат и упрощения формата проведения Игр.