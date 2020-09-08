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В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
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В Украине уже 140 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 411

В Украине уже 140 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 411

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Украине на 8:50 8 сентября зафиксировано уже более 140 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,4 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 140 479 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2411 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 934 человек, из них за сутки - 57, что является антирекордом.

Выздоровели от болезни уже 63 546 человек, за сутки из которых - 940.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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