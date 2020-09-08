Адвокат: "дело Чубарова" в оккупированном Крыму поручили как можно быстрее прогнать через суд

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Обвинение в оккупированном Крыму не заинтересовано в получении реальных показаний от главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят на полуострове заочно. У российских правоохранительных органов стоит задача как можно быстрее прогнать через суд это объемное дело. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Поскольку сейчас Рефата Чубарова судят заочно, обвинение не заинтересовано в том, чтобы он давал какие-либо показания. При этом в случае вынесения заочного приговора и если глава Меджлиса когда-либо предстанет перед российским судом, они будут вынуждены начинать весь процесс заново. Сейчас же у российских правоохранительных органов стоит задача как можно быстрее прогнать через суд это объемное дело, и они не заинтересованы в даче обвиняемым показаний в каком-либо виде", - сказал Полозов.

Как сообщалось, в Симферополе 23 июля в суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Его судят в Крыму заочно.

Напомним, Верховный суд оккупированного Крыма за день допросил 16 человек по "делу Чубарова".

Как сообщалось в марте 2020 года, в Крыму российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по статье российского Уголовного кодекса - "Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием". Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда был проведен митинг против оккупации полуострова.