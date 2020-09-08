Зеленский назначил 4 судей на Донбассе

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 4 судей. Соответствующие указы от 7 сентября обнародованы на официальном сайте Президента, передает УНН.

"Согласно части пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю: назначить на должности судей Артемовского горрайонного суда Донецкой области: Рыбкину Наталью Николаевну, Феняка Александра Романовича", - говорится в тексте указа №375/2020.

Следующим указом Зеленский назначил судью в Донецкий окружной административный суд.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины постановляю: назначить Беломестнова Александра Юрьевича на должность судьи Донецкого окружного административного суда", - сообщается текстом указа №376/2020 .

Также Президент назначил судью в Хозяйственном суде Луганской области.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца второго пункта 3 i пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю: назначить Голенко Ирину Петровну на должность судьи хозяйственного суда Луганской области", - говорится в тексте указа №377/2020.

Как сообщалось ранее в УНН, в середине августа Зеленский назначил более 50 судей.