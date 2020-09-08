За сутки коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 135 детей и 102 медиков

КИЕВ. 8 сентября. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 2411 человек, из них 135 детей и 102 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 2411 человек, из них 135 детей и 102 медицинских работника. Были госпитализированы 434 человека... Зафиксировано 57 летальных случаев. При этом выздоровели 940 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 140479 человек, из них 9706 детей, а также 12171 медицинский работник.

Напомним, в Украине на 8:50 8 сентября от COVID-19 выздоровели уже 63546 человек.