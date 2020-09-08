Умер один из самых известных украинских дикторов Николай Козий

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На 80 году жизни умер диктор и актер дубляжа Николай Козий, который, в частности, озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Об этом в Facebook сообщил генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин, передает УНН.

"Умер Николай Козий - легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - написал Хоркин.

Справка: Николай Козий озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Озвучил большое количество аудиокниг, участвовал в дублировании и озвучивании множества фильмов, в частности "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Напомним, в начале сентября стало известно, что умер львовский кардинал Марьян Яворский.