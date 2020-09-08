Белорусские пограничники подтвердили, что Колесникова задержана на границе с Украиной

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Белорусская оппозиционерка, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, еще два члена КС Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Об этом со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского сообщает TUT.BY, передает УНН.

"Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы (Украины - ред.) целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды" - указал собеседник издания.

По его словам, после оформления транспортное средство - BMW - Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска.

"Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я. Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство", - добавил представитель белорусских пограничников.

На вопрос, где сейчас находится Колесникова, он уточнил: "Задержана". На уточнение, задержана ли она пограничниками, он ответил: "Насколько я понимаю, да. Это пока все, что я могу вам сказать".

Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.

По данным белорусских пограничников, оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков, которых накануне задержали силовики, якобы пересекли границу Беларуси с Украиной.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.



Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.