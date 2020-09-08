Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 0,0000  EUR: 32,73 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
В Украине планируют снизить смертность на дорогах минимум на 30%
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4515

Кулеба встретился с главой МИДа Румынии: сообщил, о чем будут говорить

Кулеба встретился с главой МИДа Румынии: сообщил, о чем будут говорить

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с румынским коллегой Богданом Ауреску обсудит вопросы безопасности и энергетики. Об этом главный украинский дипломат сообщил в Twitter, передает УНН.

"Сегодня в Бухаресте встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску. На повестке дня: безопасность, в частности, в Черноморском регионе, амбициозные проекты в энергетике и инфраструктуре, развитие торговли и инвестиций, в частности, для смягчения экономических последствий COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина откроет новое консульство в Румынии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Румыния, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.