Кулеба встретился с главой МИДа Румынии: сообщил, о чем будут говорить

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с румынским коллегой Богданом Ауреску обсудит вопросы безопасности и энергетики. Об этом главный украинский дипломат сообщил в Twitter, передает УНН.

"Сегодня в Бухаресте встретился с румынским коллегой Богданом Ауреску. На повестке дня: безопасность, в частности, в Черноморском регионе, амбициозные проекты в энергетике и инфраструктуре, развитие торговли и инвестиций, в частности, для смягчения экономических последствий COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина откроет новое консульство в Румынии.