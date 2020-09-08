Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года. Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы". Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры", - резюмировали в ОПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский назначил 4 судей на Донбассе.