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Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Сумскую область

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года. Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы". Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры", - резюмировали в ОПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский назначил 4 судей на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: визит, Сумы и Сумская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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