Выезд белорусских оппозиционеров из страны не был добровольным - Геращенко

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Выезд членов Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением", а еще одна член КС Мария Колесникова сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу и осталась на территории Беларуси. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за его жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", - написал Геращенко.

В ГПСУ ранее заявили, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли к одному из украинских пунктов пропуска на въезд в Украину, в то же время член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Мария Колесникова в украинские пункты пропуска не прибывала.

Как сообщалось, белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали на границе с Украиной.

Утром 7 сентября в центре Минска неизвестными была похищена Мария Колесникова. На связь также весь день не выходили Иван Кравцов и Антон Родненков.



Вечером того же дня в МИД Германии выступили с заявлением, в котором требуют от Минска уточнить местонахождение Колесниковой. В частности, с призывом немедленного освободить политзаключенных к властям Беларуси обратились в ЕС.