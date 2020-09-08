Столичное медучреждение проверят на соблюдение санитарных условий при проведении ПЦР-тестирования

КИЕВ. 8 сентября. УНН. "Центр первичной медико-санитарной помощи" Печерского района Киева проверят на соответствие критериев забора материала для ПЦР-тестирования на COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Так, отвечая на вопрос, не нарушает ли санитарные условия "Центр первичной медико-санитарной помощи" Печерского района Киева, который делает ПЦР-тестирование на COVID-19 через окно заведения, учитывая, что медучреждение находится возле метро, а возле тех, кто сдает анализы - ходят прохожие, Степанов ответил:

"Недопустимо в таких условиях брать ПЦР-тест, мы реагируем соответственно на такие вещи. Конечно, по этому вопросу, который задали, будет соответствующая реакция. Есть соответствующие критерии для помещений, в которых могут принимать и делать ПЦР-тесты, то есть брать забор. Это должна быть отдельная комната и ни в коем случае не через окно. Поэтому мы сделаем соответствующую проверку".

Напомним, количество ПЦР-тестов на COVID-19 за неделю нарастили до более 30 тысяч.