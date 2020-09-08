Украина и Израиль обсудили привлечение израильских медиков во время паломничества хасидов в Умани

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко во время встречи с министром здравоохранения страны Юлием Эдельштейном обсудили вопросы привлечения израильского медицинского персонала во время нынешнего паломничества хасидов в город Умань Черкасской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe посольства Украины в Государстве Израиль.

"Посол Геннадий Надоленко 7 сентября провел встречу с министром здравоохранения Государства Израиль Юлием Эдельштейном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере здравоохранения, в частности на фоне вызовов, перед которыми стоят обе страны в связи с пандемией COVID-19.

"Отдельное внимание уделено вопросу привлечения израильского медицинского персонала, который бы предпринимал совместные меры с украинскими медиками во время паломничества хасидов в город Умань в этом году", - добавляется в сообщении.

Также министру Юлию Эдельштейну вручено письмо-приглашение принять участие в Ukrainian Israeli Innovation Summit 2020, к участию в котором привлекаются ведущие украинские и израильские компании инновационного направления.

Напомним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к паломникам, которые приехали в Умань на празднование Рош ха-Шана, и призвал пройти тест на COVID-19, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

Как ранее сообщалось в УНН, у 5 паломников-хасидов в Умани обнаружили положительный результат теста на COVID-19. Так, в Умани с 10 сентября установят карантинные пункты в местах паломничества.

2 сентября сообщалось, что в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов.

Также напомним, 17 августа правительство поддержало ограничения на посещение иностранцами Умани на Рош ха-Шана.